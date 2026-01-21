Modern városi otthonok kedvező feltételekkel – még elérhető lakások Otthon Start hitellel
Budapest VIII. kerületének egyik leggyorsabban megújuló városrészében, az Orczy tér közvetlen közelében valósul meg a Brickery Homes lakóprojekt. A fejlesztés olyan korszerű, városi életteret kínál, amely egyszerre szól azoknak, akik saját otthont keresnek, és azoknak is, akik hosszú távon értékálló befektetésben gondolkodnak. Nem véletlen, hogy a projekt már most kiemelkedő érdeklődést váltott ki: a lakások döntő többsége már elkelt.
Átgondolt alaprajzok a mai városi életformához
A Brickery Homes teljeskörűen megújított épületében összesen 62 lakás kapott helyet. A kínálat elsősorban jól…Tovább a teljes cikkre
Elkezdődött az év és vele együtt Magyarország eladósítása is
Újabb devizakötvényekkel lép piacra Magyarország.
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.