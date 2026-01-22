Figyelmeztet a főépítész: nem ott lesz a baj az Otthon Start lakásokkal, ahol most mindenki keresi

Az Otthon Start Program sokak számára az elmúlt évtized legnagyobb lakhatási lehetősége. Fix 3 százalékos hitel, új építésű lakások, gyors indulás. Csakhogy Budapest főépítésze szerint épp ez a tempó rejti a legnagyobb veszélyt. Nem a négyzetméterrel, nem az alaprajzzal, hanem azzal, ami a lakópark kerítésén kívül van – olvashatjuk az Economx cikkében.

„Egy lakás önmagában nem old meg semmit”

Az Economx szakmai támogatásával a Bálnában megrendezett Otthon Start Expón Erő Zoltán világos figyelmeztetést fogalmazott meg: egy új lakás csak akkor…