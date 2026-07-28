„Hogyan tegyek félre, ha alig marad a fizetésemből?” – válaszolunk a leggyakoribb kérdéseitekre
Sokszor kapunk visszajelzéseket a követőinktől kommentben: „Jó lenne félretenni, de miből?” Ez nem kifogás, hanem sok családnál nagyon is valós helyzet. Ezért most nem azt mondjuk, hogy mondj le a kávéról. Hanem megnézzük, hol van tényleg mozgástér, mikor nincs, és mi az a néhány pénzügyi lépés, ami akkor is segíthet, ha nem marad sok a […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Eszkalálódik az IKEA-sztrájk, csütörtök délután 3-ig folytatódik a munkabeszüntetés
Elégedetlenek az áruház magyarországi dolgozói.