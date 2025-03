Terézváros a tisztaságért harcol: az Airbnb után most a kutyapiszok tűnik el az utcákról!

Terézváros újabb nagy lépést tett a kerület élhetőségének javítása érdekében! Az Airbnb-szabályozás után most a kutyaürülék-mentes közterületek kerültek a fókuszba: a szabályszegő kutyatartók akár 100 ezer forintos bírságot is kaphatnak, ha nem tartják be az előírásokat.

Kemény büntetések jönnek a felelőtlen gazdáknak!

Terézvárosban egyre több a panasz a fel nem szedett kutyaürülék miatt, ezért az önkormányzat szigorított az ellenőrzéseken:

100 ezer forintos bírság járhat, ha a gazdinak nincs nála ürülékgyűjtő zacskó.

Szintén büntethetik azokat, akik póráz nélkül sétáltatják kutyájukat.

Chip…