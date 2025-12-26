Otthon 
Tengerpart, medence, panoráma: 6 álomotthon, ha karácsonykor is inkább tengerparti napsütésre vágysz

A karácsony a nagy családi döntések időszaka. Ilyenkor összeül a család és megbeszélik, ha ingatlant szeretnének eladni vagy esetleg vásárolni. Ha valaki épp most döntene úgy, hogy egy tengerparti ingatlanba fektetné a pénzét, akkor hozunk 6 remek ajánlatot a spanyol és a horvát tengerpartról.

Luxus apartmanok a parton Mar Menorban
Zárt, parkosított lakóparkban kínálnak teljesen légkondicionált, 2 hálószobás, 2 fürdőszobás, modern apartmanokat 51-114 m² között, hatalmas közösségi medencével, földalatti parkolóval, gyógyfürdővel és edzőteremmel. A nappali kényelmes, gyors optikai Wi-Fi és…

