Rezsicsökkentés: tényleg eltüntette a szegénységet Magyarországon? A számok meglepőbbek, mint hinnéd

Minden negyedik magyart érintett – ma már alig minden tizennegyediket.De vajon valóban megoldotta az energiaszegénységet a rezsicsökkentés, vagy csak elodázta a problémát?

Az elmúlt években sok vita zajlott arról, hogy a rezsicsökkentés valódi társadalmi segítség-e, vagy inkább torzítja az energiafogyasztást. Az adatok azonban egyértelmű változást mutatnak: Magyarországon drasztikusan visszaesett azok aránya, akik nem tudják kifizetni a közműszámláikat – olvashatjuk az Economx oldalán.

Látványos visszaesés: mit mutatnak a számok?

Az Eurostat adatai és az Oeconomus elemzése szerint a rezsicsökkentés bevezetése óta…