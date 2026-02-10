Teljesen megújul Terézváros egyik fontos utcája: zöldebb, lassabb, biztonságosabb lesz a Szív utca

Burkolatcsere, forgalomlassítás, új zöldfelületek és modernebb utcakép jellemzi azt a komplex közterületi fejlesztést, amely a Szív utca és környezetének átalakítását célozza Terézvárosban. A beruházás célja nemcsak az esztétikai megújulás, hanem a közlekedésbiztonság és a lakók mindennapi komfortjának javítása is – tájékoztatott a Magyar Építők.

Budapest VI. kerületében átfogó közterület-fejlesztés zajlik a Szív utca Aradi utca és Andrássy út közötti szakaszán, valamint a kapcsolódó csomópontnál. A kivitelezést a HE-DO végzi, a projekt pedig egy olyan, egységes szemléletű átalakítást valósít meg, amely…