Csodálatos házak és lakások árcsökkenéssel! – Ne maradj le róluk!

Több ingatlanhirdetésnél is csökkent az ár az elmúlt napokban. Az Ingatlantájoló Árfigyelő szolgáltatásával és az OtthonTérkép mobilapp értesítéseivel, amely iOS-en vagy Androidon is elérhető, a vevők azonnal értesülhetnek minden árváltozásról, így nem maradnak le a legjobb alkukról. Mutatunk néhány ingatlant a kínálatból, melynek most csökkentették az árát.

A lakáspiacon gyakori, hogy egy ingatlan ára néhány hét után korrigálásra kerül, de ezekről sok érdeklődő már csak késve értesül. Azok viszont, akik figyelnek az árváltozásokra, komoly előnybe kerülhetnek a vásárlásnál. Az alábbi…