Tarvágásnak tűnik, de zöldebb lesz, mint valaha: teljesen átalakul Szeged egyik belvárosi utcája
Nem kevesebb, hanem több fa lesz Szeged belvárosában – ráadásul korszerű vízmegtartó rendszerrel, új burkolatokkal és teljes utcakép-megújulással. A most induló átalakítás elsőre drasztikusnak látszik, de a végeredmény egy zöldebb, élhetőbb és modernebb városi szakasz lehet – írja a Magyar Építők.
Szeged egyik forgalmas belvárosi utcájában látványos átalakítás indul: a Hajnóczy utca Jósika utca és Londoni körút közötti részét teljesen újragondolják. A munkálatok nemcsak burkolatcserét jelentenek, hanem komplex zöldítési és vízgazdálkodási fejlesztést is. A projektben részt vesz a KÉSZ Csoport…Tovább a teljes cikkre
Hosszú évek után végre kimondta a bíróság, ki hibázott a devizahiteles ügyben
A bíróság ítéletét az apa már nem érhette meg.
Új pláza épül Budapest mellett, már idén megnyílhat
Az M3-as autópálya mellett valósul meg a beruházás.