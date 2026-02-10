Tarvágásnak tűnik, de zöldebb lesz, mint valaha: teljesen átalakul Szeged egyik belvárosi utcája

Nem kevesebb, hanem több fa lesz Szeged belvárosában – ráadásul korszerű vízmegtartó rendszerrel, új burkolatokkal és teljes utcakép-megújulással. A most induló átalakítás elsőre drasztikusnak látszik, de a végeredmény egy zöldebb, élhetőbb és modernebb városi szakasz lehet – írja a Magyar Építők.

Szeged egyik forgalmas belvárosi utcájában látványos átalakítás indul: a Hajnóczy utca Jósika utca és Londoni körút közötti részét teljesen újragondolják. A munkálatok nemcsak burkolatcserét jelentenek, hanem komplex zöldítési és vízgazdálkodási fejlesztést is. A projektben részt vesz a KÉSZ Csoport…