Teljesen felforgatják az öröklést Magyarországon – jön az automatikus tulajdonátruházás!

2026-tól alapjaiban írják át, hogyan örökölhetünk ingatlant Magyarországon – és ez most tényleg mindenkit érint, akinek van háza, lakása vagy telke. Az új szabályokkal az öröklés gyorsabb, egyszerűbb és teljesen digitális lesz.

A legfontosabb újdonság: többé nem kell hónapokig rohangálni a földhivatalba a tulajdonjog bejegyzéséért.A jövőben a közjegyző automatikusan továbbítja az adatokat a földhivatalnak, amint lezárul a hagyatéki eljárás – vagyis a tulajdonosváltás magától megtörténik.

Ezzel megszűnik az eddigi, időrabló gyakorlat, amikor az örökösöknek külön kellett intézkedniük és sokszor fél…