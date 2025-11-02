Meglepő fordulat az Otthon Startban – testvér is lehet adóstárs, sőt örökölt lakásra is járhat a támogatott hitel!

Újabb váratlan csavar jön az Otthon Start Programban! A frissen társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet több ponton újraírná a feltételeket, és olyan lehetőségeket nyit meg, amelyek családok ezreinek segíthetnek elérni az álomotthont.

A Bankmonitor elemzése szerint a tervezet nemcsak pontosít, hanem valódi könnyítéseket is hoz – például a testvér bevonható lesz adóstársként, és akár örökölt ingatlanban lévő résztulajdon is kivásárolható a 3%-os kamatozású hitelből.

‍Testvér is lehet adóstárs – itt a részletes szabály

Eddig csak házastárs vagy szülő csatlakozhatott adóstársként az…