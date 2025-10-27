Télindító bombaakció: féláron juthatsz fűtő-hűtő klímához, de már csak ezen a héten lehet pályázni!

Elképesztő kedvezménnyel indítja a telet az MVM Csoport: a vállalat most akár 50% engedményt kínál korszerű, hűtésre és fűtésre is alkalmas klímaberendezésekre – de csak november 2-ig!Aki időben lép, az most féláron válthat energiatakarékos fűtésre, és ezzel akár drasztikusan csökkentheti téli rezsiszámláját.

Félárú fűtés? Igen, lehetséges!

Az MVM Optimum Kft. 2025. október 20-án indította el limitált ideig tartó akcióját, amely november 2-ig érhető el a lakossági ügyfelek számára.A kedvezmény mértéke akár 50% is lehet, és a teljes csomagra vonatkozik –…