Télindító bombaakció: féláron juthatsz fűtő-hűtő klímához, de már csak ezen a héten lehet pályázni!
Elképesztő kedvezménnyel indítja a telet az MVM Csoport: a vállalat most akár 50% engedményt kínál korszerű, hűtésre és fűtésre is alkalmas klímaberendezésekre – de csak november 2-ig!Aki időben lép, az most féláron válthat energiatakarékos fűtésre, és ezzel akár drasztikusan csökkentheti téli rezsiszámláját.
Félárú fűtés? Igen, lehetséges!
Az MVM Optimum Kft. 2025. október 20-án indította el limitált ideig tartó akcióját, amely november 2-ig érhető el a lakossági ügyfelek számára.A kedvezmény mértéke akár 50% is lehet, és a teljes csomagra vonatkozik –…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek