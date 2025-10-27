Víz-, gáz-, fűtésszerelő munkatársat keres az Eurogart Kft. Budapesten
Stabil, hosszú távú munkalehetőséget kínál a Budapest III. kerületében működő Eurogart Kft., amely irodaházak karbantartásával foglalkozik. A cég jelenleg víz-, gáz-, fűtésszerelő szakembert keres teljes munkaidős munkakörbe, aki szívesen csatlakozna egy családias hangulatú, megbízható csapathoz.
Feladatok
Az új munkatárs fő feladata lesz a víz-, gáz- és fűtésszerelői szakfeladatok ellátása, valamint a berendezések karbantartása, javítása és ellenőrzése. Emellett a napi munkák része a hibák feltárása, illetve az ingatlanok állapotmegóvási feladatainak elvégzése.
Amit a munkáltató vár
középfokú szakképesítés
önálló és felelősségteljes munkavégzés…
