Víz-, gáz-, fűtésszerelő munkatársat keres az Eurogart Kft. Budapesten

Stabil, hosszú távú munkalehetőséget kínál a Budapest III. kerületében működő Eurogart Kft., amely irodaházak karbantartásával foglalkozik. A cég jelenleg víz-, gáz-, fűtésszerelő szakembert keres teljes munkaidős munkakörbe, aki szívesen csatlakozna egy családias hangulatú, megbízható csapathoz.

Feladatok

Az új munkatárs fő feladata lesz a víz-, gáz- és fűtésszerelői szakfeladatok ellátása, valamint a berendezések karbantartása, javítása és ellenőrzése. Emellett a napi munkák része a hibák feltárása, illetve az ingatlanok állapotmegóvási feladatainak elvégzése.

Amit a munkáltató vár

középfokú szakképesítés

önálló és felelősségteljes munkavégzés…