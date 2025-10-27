Megjelent a közalkalmazottak otthontámogatásáról szóló jogszabálytervezet

A társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezetből kiderül, hogy kik, mikortól, milyen feltételekkel kaphatják meg a legfeljebb évi nettó 1 millió forint összegű lakáscélú támogatást. A mai napon társadalmi egyeztetésre bocsátották a közalkalmazottak és a köztisztviselők évi 1 millió forint összegű otthontámogatásáról szóló jogszabálytervezetet. Kik vehetik igénybe az otthontámogatást? A törzskönyvi jogi személynél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló […]