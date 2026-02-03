Tegnap indult, azonnal túlterhelődött a pályázati oldal, akkora roham van az állami energiatárolós támogatásra
A ritkán látott érdeklődés már az első órákban megmutatta, mekkora igény van az állami energiatárolós támogatásra. Az Otthoni Energiatároló Program tegnapi indulása után gyakorlatilag azonnal túlterhelődött a pályázati felület, a belépni próbálókat pedig várakozási sor fogadta. Volt, aki percekig csak a számlálót nézte, mások szerint az oldal szó szerint „behalt”.
Sorban állás a támogatásért
A hivatalos pályázati oldalon a belépéskor automatikus várakozási oldal jelent meg, amely akár 15 perces várakozási időt is jelzett. A gyakorlatban ez hol rövidebbnek, hol hosszabbnak…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Hosszú távra terveznek: tízéves partnerséget kötött a Semmelweis OSC és az Indotek Group
Jelentős, hosszú távú együttműködési megállapodást kötött egymással a Semmelweis OSC és az Indotek Group. A vállalatcsoport tízéves szponzorációs szerződés keretében
Adó és jog
Retail
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.