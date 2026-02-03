Tegnap indult, azonnal túlterhelődött a pályázati oldal, akkora roham van az állami energiatárolós támogatásra

A ritkán látott érdeklődés már az első órákban megmutatta, mekkora igény van az állami energiatárolós támogatásra. Az Otthoni Energiatároló Program tegnapi indulása után gyakorlatilag azonnal túlterhelődött a pályázati felület, a belépni próbálókat pedig várakozási sor fogadta. Volt, aki percekig csak a számlálót nézte, mások szerint az oldal szó szerint „behalt”.

Sorban állás a támogatásért

A hivatalos pályázati oldalon a belépéskor automatikus várakozási oldal jelent meg, amely akár 15 perces várakozási időt is jelzett. A gyakorlatban ez hol rövidebbnek, hol hosszabbnak…