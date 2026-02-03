Tengerpart, alpesi kisváros vagy akár Hollywood – külföldi ingatlanok egy helyen, eurós áron az Ingatlantájolón

Külföldi ingatlant keresel, de nem szeretnél több nemzetközi oldalon, idegen nyelvű hirdetések között elveszni? Az Ingatlantájoló ebben is különleges helyzetben van a magyar piacon: itt nemcsak hazai, hanem külföldi ingatlanokat is lehet hirdetni és böngészni, ráadásul euróban megadott árakkal. A kínálat a szomszédos országoktól a mediterrán tengerpartokon át egészen az Egyesült Államokig terjed. Mutatunk négy izgalmas példát, amelyek jól megmutatják, milyen széles a paletta.

Közvetlen tengerparti ház Horvátországban – Karlobag

Az Adria szerelmeseinek igazi ritkaság ez az észak-dalmáciai, közvetlen vízparti…