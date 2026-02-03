Sokkjelentés érkezett: ezek az ingatlanok hamarosan eladhatatlanná válhatnak – a klímaváltozás már a lakásod árát fenyegeti
Nem a távoli jövőről van szó, hanem a következő évekről. A Portfolio által közzétett friss OECD elemzés szerint a klímaváltozás már most közvetlenül veszélyezteti a családok vagyonát, a lakhatás biztonságát és az ingatlanok piaci értékét. Ha a jelenlegi folyamatok folytatódnak, egyes lakásoknak és házaknak nemcsak drágább lesz a fenntartása, hanem egyszerűen eladhatatlanná is válhatnak.
A figyelmeztetés súlyát jól mutatja a számok nagyságrendje. Az OECD 34 tagországában az ingatlanvagyon értékét mintegy 111 ezer milliárd dollárra becsülik, ami közel kétszerese a teljes…
Hosszú távra terveznek: tízéves partnerséget kötött a Semmelweis OSC és az Indotek Group
Jelentős, hosszú távú együttműködési megállapodást kötött egymással a Semmelweis OSC és az Indotek Group. A vállalatcsoport tízéves szponzorációs szerződés keretében
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.