Sokkjelentés érkezett: ezek az ingatlanok hamarosan eladhatatlanná válhatnak – a klímaváltozás már a lakásod árát fenyegeti

Nem a távoli jövőről van szó, hanem a következő évekről. A Portfolio által közzétett friss OECD elemzés szerint a klímaváltozás már most közvetlenül veszélyezteti a családok vagyonát, a lakhatás biztonságát és az ingatlanok piaci értékét. Ha a jelenlegi folyamatok folytatódnak, egyes lakásoknak és házaknak nemcsak drágább lesz a fenntartása, hanem egyszerűen eladhatatlanná is válhatnak.

A figyelmeztetés súlyát jól mutatja a számok nagyságrendje. Az OECD 34 tagországában az ingatlanvagyon értékét mintegy 111 ezer milliárd dollárra becsülik, ami közel kétszerese a teljes…