Lúzer volt, aki eurót vett? Miért buktál 2025-ben azon, amiről azt hitted, a legbiztonságosabb?

A baráti beszélgetések, irodai konyhák és családi ebédek örök pénzügyi bölcsessége évek óta ugyanaz: „Válts át mindent euróra, az a biztos, a forint úgyis csak romlik.” Aki azonban 2025-ben erre a biztos receptre tette fel a megtakarításait, az év végén kapott egy méretes pofont a piactól. A tavalyi év ugyanis bebizonyította, hogy a trend nem […]