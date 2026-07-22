Ingyen tervek, milliós támogatás: most újabb budapesti panelházak újulhatnak meg kedvező feltételekkel

Jó hír érkezett a zuglói panelházak lakóinak: elindult a Budapesti Zöld Panelprogram a XIV. kerületben is, így a régebbi társasházak és lakásszövetkezetek ingyenes műszaki tervezést, később pedig jelentős vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek energetikai korszerűsítésre – írja cikkében a Portfolio. A panelházak felújításának lehetőségeiről és a lakóépületek energiahatékonyságáról a Portfolio Property Investment Forum konferencián is szó lesz.

A Budapest Főváros Önkormányzata, a részt vevő kerületek és a Budapesti Közművek együttműködésében megvalósuló programra az 1946 és 1995 között épült, legalább tízlakásos…