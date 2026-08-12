Már be is költöztek az első lakók a XV. kerület egyik legújabb lakóparkjába – a Novus Liget új szakaszba lépett

A Novus Liget fejlesztése fontos mérföldkőhöz érkezett: az első épületek elkészültek, lezárult a műszaki átadás, a tulajdonosok pedig már birtokba vették új otthonaikat. A projekt ezzel kilépett a látványtervek világából, miközben hamarosan a következő ütem kivitelezése is megkezdődik.

Már nem csak tervek léteznek – elkészültek az első otthonok

Egy új építésű lakópark esetében sokszor hosszú idő telik el a tervezéstől a beköltözésig. A Novus Liget azonban már túl van ezen az időszakon: az első társasházak elkészültek, lezajlott a műszaki átadás,…