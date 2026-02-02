Sokkos számok derültek ki a magyar lakásokról: ezekben az otthonokban élnek milliók – és sokan nem is tudják, mekkora a baj

Valóságos energetikai vészhelyzet rajzolódik ki a magyar lakásállományban. A legfrissebb MBH Index adatai szerint az ország lakóingatlanjainak közel fele olyan állapotban van, amely ma már egyértelműen energiapazarlónak és korszerűtlennek számít – tájékoztatott a Pénzcentrum. A számok annyira drámaiak, hogy egyre többen teszik fel a kérdést: lakáskatasztrófa felé tart Magyarország?

Elképesztő arányok: minden harmadik lakás a legrosszabb kategóriában

A 2023 novembere és 2025 júliusa között kiadott energetikai tanúsítványok alapján a vizsgált ingatlanok egyharmada a két legrosszabb, H és I energiaosztályba tartozik….