Papíron olcsó, a valóságban fájdalmas: ezért lett rémálom Budapesten élni – közeleg a megélhetési válság?

Első pillantásra Budapest még mindig az „olcsó európai fővárosok” közé tartozik. A számok azonban becsapósak. Hiába alacsonyabbak az albérletárak, mint Nyugat-Európa nagyvárosaiban, a magyar fizetésből egyre nehezebb kijönni – derül ki a Pénzcentrum cikkéből. A lakhatás és a mindennapi megélhetés költségei gyorsabban nőttek, mint a bérek, és ez már nemzetközi összehasonlításban is rossz képet fest a fővárosról.

A világvárosok drágák – de ott legalább megfizetik

A Numbeo és a Deutsche Bank közös felmérése több mint ötven nagyváros három hálószobás belvárosi…