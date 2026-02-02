Cinizmusban verhetetlenek vagyunk, pénzügyi tudásban elvérzünk (felmérés)

A Szeretlek Magyarország és a Bankmonitor közös, nyugdíjtémájú kvíze jóval többről szól, mint arról, ki mennyire tájékozott a nyugdíjügyekben. A kérdéssor ugyanis nemcsak tudást mér, hanem azt is, hogyan gondolkodunk a rendszerről: mennyire hisszük kiszámíthatónak, és mennyire érezzük úgy, hogy a szabályok úgyis „másnapra megváltoznak”. Márpedig egy olyan témában, ahol a hosszú távú tervezés a […]