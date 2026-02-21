Sokkoló mélypontra zuhant a lakásépítés Magyarországon – de már látszik, mikor indulhat az új boom
Drámai számokat közölt a KSH: kilenc éve nem épült olyan kevés lakás Magyarországon, mint tavaly. A piac szinte lefagyott, az átadások száma történelmi mélységbe esett. Mégis van egy meglepő fordulat a háttérben, amely azt jelzi: hamarosan teljesen megváltozhat a helyzet – tudhatjuk meg a Portfolio cikkéből.
Az adatok szerint 2025-ben mindössze 12 062 új lakás készült el, ami nemcsak az előző évinél kevesebb, hanem az elmúlt közel egy évtized leggyengébb eredménye. Ez egyértelműen jelzi, hogy a lakásépítési piac súlyos visszaesésen…Tovább a teljes cikkre
