Példátlan átalakulás jöhet Hévízen: teljesen új arcot kaphat a legendás Tófürdő és a kórház

Sorsfordító fejlesztés előtt áll Magyarország egyik legismertebb gyógyhelye. Tervpályázatot hirdettek a Hévízi Tófürdő és a hozzá kapcsolódó kórházi komplexum teljes megújítására, amely alapjaiban változtathatja meg a térség jövőjét. A projekt nemcsak egy egyszerű felújításról szól: olyan átfogó koncepció készül, amely akár a világörökségi cím megszerzéséhez is kulcsszerepet játszhat – írja a Portfolio.

A pályázók 2026 júliusának végéig nyújthatják be terveiket, az eredményhirdetés pedig várhatóan szeptemberben lesz. A győztes terv döntheti el, hogyan néz majd ki a Hévízi Tófürdő a következő…