Nem jönnek a vevők? Lehet, hogy nem a piac hibája – ezek a leggyakoribb okok, amiért nem kel el az ingatlanod
Sok tulajdonos úgy vág bele az ingatlan eladásába, hogy elegendőnek tűnik feladni egy hirdetést, majd várni az érdeklődők jelentkezését. A valóság azonban gyakran egészen más képet mutat: a hirdetés hetekig vagy akár hónapokig aktív marad, komoly érdeklődés nélkül. Ilyenkor nem feltétlenül a piaci helyzet a probléma – sokkal gyakrabban az értékesítési stratégia hibái állnak a háttérben.
Az ingatlan eladásához nem elég a jó elhelyezkedés vagy az érzelmi kötődés. A siker kulcsa a reális árazás, a megfelelő bemutatás és a jól…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Hosszú évek után végre kimondta a bíróság, ki hibázott a devizahiteles ügyben
A bíróság ítéletét az apa már nem érhette meg.