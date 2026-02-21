Nem jönnek a vevők? Lehet, hogy nem a piac hibája – ezek a leggyakoribb okok, amiért nem kel el az ingatlanod

Sok tulajdonos úgy vág bele az ingatlan eladásába, hogy elegendőnek tűnik feladni egy hirdetést, majd várni az érdeklődők jelentkezését. A valóság azonban gyakran egészen más képet mutat: a hirdetés hetekig vagy akár hónapokig aktív marad, komoly érdeklődés nélkül. Ilyenkor nem feltétlenül a piaci helyzet a probléma – sokkal gyakrabban az értékesítési stratégia hibái állnak a háttérben.

Az ingatlan eladásához nem elég a jó elhelyezkedés vagy az érzelmi kötődés. A siker kulcsa a reális árazás, a megfelelő bemutatás és a jól…