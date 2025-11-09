Sokkoló adat: a magyar otthonok 80%-a energiapazarló – miközben pár tízmilliárdból meg lehetne oldani a válságot!

Magyarország hatalmasat léphetne előre pár jól célzott milliárddal, mégsem teszi: a Habitat for Humanity friss lakhatási jelentése szerint olcsón és gyorsan csökkenteni lehetne az energiaszegénységet, ha lenne rá valódi állami program. A baj óriási: a háztartások 8–10%-a nem tudja kifűteni a saját otthonát, miközben a lakások 80%-a a legrosszabb energiaosztályba tartozik. És most jön a csavar: még definíciója sincs a magyar jogban az „energiaszegénységnek”, tehát hivatalosan a probléma nem is létezik – így kezelni sem kötelező – számolt be oldalán…