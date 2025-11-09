Robbant az Otthon Start – de meddig tarthat a lendület? Ezt üzenik a bankok a háttérből!
Az első hetekben mindenki megőrült érte, most mégis lassulni látszik az Otthon Start-láz – legalábbis néhány bank szerint. A Bank360 friss körkérdéséből kiderül: a program nem dőlt be, sőt, még mindig brutális az érdeklődés, de már most látszanak a gyenge pontok is… és a bankok nem kertelnek – olvashatjuk az Economx oldalán.
Mi történt az indulás óta?
• A startnál teljes roham volt – a bankok szerint ilyen érdeklődést ritkán látnak• Mostanra csökkent a telefonos és fiókos megkeresés, de a…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek