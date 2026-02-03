Decemberben is tarolt az Otthon Start hitel

Decemberben 268,78 milliárd forint lakáshitelre kötöttek szerződést a magyarok. Ez nem rekord, de így is 2,3 szorosa az egy évvel korábbi értéknek. De a teljes 2025-ös év nagyon erős volt az egész lakossági hitelezésben. Az MNB legfrissebb statisztikái alapján 268,78 milliárd forint lakáshitel szerződést kötöttek a bankok. Ez nem rekord, ugyanis a novemberi érték ennél […]