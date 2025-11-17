Sokk a magyar ingatlanpiacon: kiderült, hogy a családi házak többsége valójában energiapazarló rom – és ez mindenkit érint!
Riasztó adatok kerültek napvilágra az MNB friss tanulmányából: Magyarországon a családi házak több mint 60 százaléka sürgős felújításra szorul.Ez azt jelenti, hogy a hazai ingatlanállomány nagy része ma is energiafaló, drága rezsit termel és messze van a modern klímacéloktól.
És ez még csak a jéghegy csúcsa.
4 millió lakásból 2,6 millió kritikus állapotban
A Nemzeti Energia- és Klímaterv szerint a közel 4 millió lakott ingatlanból 2,6 millió olyan állapotban van, hogy felújítás nélkül nem tartható fenn hosszú távon.
2023-ban a…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek