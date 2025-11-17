Sokk a magyar ingatlanpiacon: kiderült, hogy a családi házak többsége valójában energiapazarló rom – és ez mindenkit érint!

Riasztó adatok kerültek napvilágra az MNB friss tanulmányából: Magyarországon a családi házak több mint 60 százaléka sürgős felújításra szorul.Ez azt jelenti, hogy a hazai ingatlanállomány nagy része ma is energiafaló, drága rezsit termel és messze van a modern klímacéloktól.

És ez még csak a jéghegy csúcsa.

4 millió lakásból 2,6 millió kritikus állapotban

A Nemzeti Energia- és Klímaterv szerint a közel 4 millió lakott ingatlanból 2,6 millió olyan állapotban van, hogy felújítás nélkül nem tartható fenn hosszú távon.

2023-ban a…