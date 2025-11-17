OtthonTérkép mobilapp – Legyél Te az első, aki tud az árváltozásokról!
Megtaláltad a tökéletes lakást, de az ára még túl magas? Ne mondj le róla! Gyakran előfordul, hogy a tulajdonos idővel csökkenti az árat – ilyenkor pedig azok jutnak előnyhöz, akik az elsők között értesülnek a változásról. Az OtthonTérkép app Árfigyelője pontosan ezt teszi: azonnal push értesítést küld, amint módosul egy kiválasztott ingatlan ára, így egyetlen jó lehetőségről sem maradsz le. A jelenlegi, gyorsan pörgő lakáspiacon ez hatalmas előny.
Miért érdemes letölteni az OtthonTérkép alkalmazást?
Az OtthonTérkép mobilapp az egyik legpraktikusabb…
