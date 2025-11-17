Végre megtörtént: Karácsony Gergely bejelentette a Nagykörút történelmi újjászületését!
Évtizedek óta várták a budapestiek, és most tényleg elindul: megújul a Nagykörút, méghozzá úgy, hogy teljesen átírja Pest arculatát. A BKK hivatalosan is aláírta a tervezési szerződést, így zöld lámpát kapott a főváros egyik leginkább elhanyagolt, mégis ikonikus útvonalának teljes felújítása – számolt be a Portfolio.
És hogy milyen lesz az új Nagykörút?Neonfényes, pezsgő, modern és turistacsalogató – vagyis olyan, amire évtizedek óta várunk.
Neonok, fények, új identitás – visszatér a Körút aranykora
A megújuló arculat munkaneve: „Bekapcsoljuk a Körutat”,…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek