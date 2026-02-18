Ritka lehetőség Sasadon: teljesen felújított, erkélyes lakás került piacra Budapest egyik legkeresettebb részén
Budapest XI. kerületében, Sashegy egyik csendes, zöld utcájában olyan lakás jelent meg a piacon, amely egyszerre kínál prémium minőséget, azonnali költözhetőséget és kiváló befektetési potenciált. Az Ugron Gábor utcában található, teljes körűen felújított, erkélyes ingatlan a jelenlegi lakáspiaci környezetben különösen értékes lehetőségnek számít.
Teljes felújítás, kompromisszumok nélkül
Az elmúlt években jelentősen megnőtt a kereslet az azonnal költözhető, felújított lakások iránt, különösen Budapest frekventált kerületeiben. Ennek oka egyszerű: a felújítási költségek drasztikus emelkedése és a kivitelezések kiszámíthatatlansága miatt a vevők egyre…
