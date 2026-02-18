Lakásrobbanás jöhet: újabb több ezer Otthon Start-lakás építését készíti elő a kormány

Újabb lendületet kaphat az Otthon Start Program: a kormány további 11 lakásfejlesztési projektet készül kiemelt beruházássá nyilvánítani. Ha a tervek megvalósulnak, több mint 4300 új lakás építése indulhat el gyorsított eljárásban, és ezzel már 17 ezer fölé emelkedhet az Otthon Start keretében megvalósuló otthonok száma. Ez nemcsak a kínálatot bővítheti látványosan, hanem egész városrészek átalakulását is elindíthatja – írja a Portfolio.

Több ezer új lakás kerülhet piacra rövid időn belül

Az újonnan előkészített 11 projekt döntő többsége 250 és 400…