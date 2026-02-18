Csak rád vár ez a napelemes családi otthon Hévízgyörkön, gyönyörű kerttel és jó megközelíthetőséggel

Pest vármegyében, Budapesttől mindössze 36 kilométerre, Hévízgyörkön található ez a korszerű, energiatakarékos családi ház, amely ideális választás lehet saját otthonnak, de akár céges üdülőként vagy hosszú távú befektetésként is. A település kiváló elérhetősége, a modern energetikai megoldások és a gondosan kialakított kert együttesen olyan életminőséget kínálnak, amely ma egyre nagyobb értéket képvisel az ingatlanpiacon.

Nyugodt környezet Budapest közelében

Hévízgyörk egyik nyugodt, rendezett részén áll a napelemmel felszerelt, otthonos családi ház. Elhelyezkedése különösen előnyös azok számára, akik a főváros közelében, mégis…