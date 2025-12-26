Síremléktől tequilagyárig – ezek a világ leglátványosabb téglaépületei 2026-ban

Rekordszámú nevezés, öt kontinens, 21 ország és 50 kivételes projekt – kihirdették a BRICK AWARD 26 szűkített listáját, amely a kortárs téglaépítészet legizgalmasabb alkotásait vonultatja fel a világ minden tájáról. A kétévente megrendezett nemzetközi építészeti díj idén minden eddiginél nagyobb érdeklődést váltott ki: összesen 849 pályázat érkezett be, ezek közül választotta ki az előzsűri a döntőbe jutó munkákat.

A Wienerberger által 2004-ben életre hívott BRICK AWARD célja kezdettől fogva az, hogy megmutassa, milyen sokféleképpen lehet a téglát kortárs, innovatív és…