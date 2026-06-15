Visszatérhetnek az 5% alatti kamatok a lakáshiteleknél?

Tovább csökkentek a bankközi kamatlábak, a 10 éves futamidejű BIRS értéke 4,88 százalékra süllyedt a mai napon. 2022 februárjában, amikor legutóbb itt jártak a bankközi hozamok még 5 százalék alatti kamatokat is lehetett látni a piaci lakáshiteleknél. Tényleg visszajöhet ez a kamatszint a jövőben? Érdemben csökkentek a pénzpiaci hozamok az elmúlt időszakban, márpedig – nagyon […]