Visszatérhetnek az 5% alatti kamatok a lakáshiteleknél?
Tovább csökkentek a bankközi kamatlábak, a 10 éves futamidejű BIRS értéke 4,88 százalékra süllyedt a mai napon. 2022 februárjában, amikor legutóbb itt jártak a bankközi hozamok még 5 százalék alatti kamatokat is lehetett látni a piaci lakáshiteleknél. Tényleg visszajöhet ez a kamatszint a jövőben? Érdemben csökkentek a pénzpiaci hozamok az elmúlt időszakban, márpedig – nagyon […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.