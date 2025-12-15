Meglepő fordulat az Otthon Start Programban: egyetlen szó törlése tízezrek lakásálmait hozhatja közelebb

Eddig elképzelhetetlen volt, most mégis valóra válik: 2026. január 1-jétől külterületi lakóingatlanokra is felvehető lesz a FIX 3%-os Otthon Start hitel.Egyetlen, aprónak tűnő jogszabály-módosítás olyan változást indíthat el, amely több tízezer magyar családnak nyithatja meg az olcsó hitel kapuját – olvashatjuk a Portfolio oldalán.

Egyetlen törlés mindent átírt

A friss rendelet nem teljesen új szabályt hozott, mindössze egy szót törölt ki a jogszabályból – mégis drámai hatása lett.

A módosítás szerint kikerül a „belterületi” szó az Otthon Start FIX 3%-os…