Rákosrendező átadása elhúzódik – a főváros már fizetett, de a kormány még mindig nem adja oda a területet
Hiába fizette ki a főváros már márciusban az első törlesztőrészletet, Rákosrendező átadása még mindig nem történt meg – és a jelek szerint a folyamat jóval lassabban halad, mint kellene. A Főpolgármesteri Hivatal szerint az állam egyszerűen nem zárta le az ingatlan-átadási folyamatot, pedig elvi akadály nincs, csak a kiürítés várat magára.
Kiss Ambrus főigazgató úgy fogalmazott: „Valamiért ez gyakorlatilag lassabban megy, mint amilyen ideális lenne.”
„Külföldi befektető kedvéért minden megy, a fővárosnak meg ráér”
Rózsa András kerületi polgármester ennél is…
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.