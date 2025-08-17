Rákosrendező átadása elhúzódik – a főváros már fizetett, de a kormány még mindig nem adja oda a területet

Hiába fizette ki a főváros már márciusban az első törlesztőrészletet, Rákosrendező átadása még mindig nem történt meg – és a jelek szerint a folyamat jóval lassabban halad, mint kellene. A Főpolgármesteri Hivatal szerint az állam egyszerűen nem zárta le az ingatlan-átadási folyamatot, pedig elvi akadály nincs, csak a kiürítés várat magára.

Kiss Ambrus főigazgató úgy fogalmazott: „Valamiért ez gyakorlatilag lassabban megy, mint amilyen ideális lenne.”

„Külföldi befektető kedvéért minden megy, a fővárosnak meg ráér”

Rózsa András kerületi polgármester ennél is…