Óriási fordulat az Otthon Startban: ezrek juthatnak lakáshoz minden eddiginél gyorsabban – itt a teljes lista a változásokról!
Megérkezett a Magyar Közlönybe az a rendelet, ami teljesen átírja az Otthon Start Program játékszabályait – és ezzel hatalmas lendületet adhat az újépítésű lakások piacának. A kormány most kimondta: a legalább 250 lakásos fejlesztések, amelyeknek 70%-a megfelel a fix 3%-os hitel feltételeinek, kiemelt nemzetgazdasági beruházássá minősülnek. Ez nemcsak presztízst jelent, hanem villámgyors engedélyezést is.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
Akár már ősszel elindulhat több ezer új lakás építése országszerte, mivel a bürokrácia helyett a gyorsított eljárás kerül előtérbe. Az egész…
