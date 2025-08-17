Óriási fordulat az Otthon Startban: ezrek juthatnak lakáshoz minden eddiginél gyorsabban – itt a teljes lista a változásokról!

Megérkezett a Magyar Közlönybe az a rendelet, ami teljesen átírja az Otthon Start Program játékszabályait – és ezzel hatalmas lendületet adhat az újépítésű lakások piacának. A kormány most kimondta: a legalább 250 lakásos fejlesztések, amelyeknek 70%-a megfelel a fix 3%-os hitel feltételeinek, kiemelt nemzetgazdasági beruházássá minősülnek. Ez nemcsak presztízst jelent, hanem villámgyors engedélyezést is.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Akár már ősszel elindulhat több ezer új lakás építése országszerte, mivel a bürokrácia helyett a gyorsított eljárás kerül előtérbe. Az egész…