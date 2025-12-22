Rákapcsol a kormány az Otthon Startra – újabb ezres nagyságrendű lakásfejlesztések kapnak zöld utat Budapesten

Újabb sebességfokozatba kapcsol az Otthon Start Program. A kormány hétfő este társadalmi egyeztetésre bocsátott két új budapesti lakásfejlesztést, amelyeket kiemelt beruházássá nyilvánítanának, így gyorsított engedélyezési eljárásban valósulhatnak meg – hívta fel a figyelmet Panyi Miklós államtitkár – tájékoztatott a Portfolio.

A Facebookon közzétett tájékoztatás szerint a két projekt összesen közel 1150 új lakás megépítését célozza. A tervek alapján• 470 lakás a XIII. kerületben,• 669 lakás a XVIII. kerületbenépülhet meg, mégpedig az úgynevezett „gyorsítópályás” engedélyezési rendszerben, amely jelentősen lerövidítheti a fejlesztések…