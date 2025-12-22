Rákapcsol a kormány az Otthon Startra – újabb ezres nagyságrendű lakásfejlesztések kapnak zöld utat Budapesten
Újabb sebességfokozatba kapcsol az Otthon Start Program. A kormány hétfő este társadalmi egyeztetésre bocsátott két új budapesti lakásfejlesztést, amelyeket kiemelt beruházássá nyilvánítanának, így gyorsított engedélyezési eljárásban valósulhatnak meg – hívta fel a figyelmet Panyi Miklós államtitkár – tájékoztatott a Portfolio.
A Facebookon közzétett tájékoztatás szerint a két projekt összesen közel 1150 új lakás megépítését célozza. A tervek alapján• 470 lakás a XIII. kerületben,• 669 lakás a XVIII. kerületbenépülhet meg, mégpedig az úgynevezett „gyorsítópályás” engedélyezési rendszerben, amely jelentősen lerövidítheti a fejlesztések…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
Új korszak kezdődik a Media Marktnál, így alakul át a népszerű bolthálózat
A jövőben több szolgáltatás bevezetését tervezi a cég.