Elszakadt a cérna Spanyolországban – 64 millió euróra büntették az Airbnb-t

Spanyolország kemény üzenetet küldött a rövid távú lakáskiadás óriásainak. A hatóságok 64 millió eurós bírságot szabtak ki az Airbnb-re, miután a platform engedély nélkül hirdetett turisztikai szálláshelyeket. A lépés nem elszigetelt eset: egyre erősebb politikai és társadalmi nyomás nehezedik azokra a szolgáltatásokra, amelyek a kormány szerint súlyosbítják a lakhatási válságot – olvashatjuk a Portfolio oldalán.

A baloldali spanyol kormány, valamint több önkormányzat és regionális hatóság régóta próbálja visszaszorítani az Airbnb-hez és a Booking.com-hoz hasonló platformokon zajló rövid távú lakáskiadást. A…