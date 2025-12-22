Egy jól választott hitelkártyával az év végi készülődés is könnyebb lehet

„Itt egy szép könyv, ott egy labda…” Labdát még csak-csak, de könyvet már aligha vásárolhatunk 5000 forint alatt. Nem véletlen, hogy decemberben a legtöbb háztartásban megugrik a költés, és még nem beszéltünk az ünnepi menüről, a vendégvárás járulékos költségeiről. Ilyenkor különösen hasznos lehet egy jól megválasztott hitelkártya, amely egyszerre ad plusz likviditást, pénzvisszatérítést és más […]