Ön hol áll a bérrangsorban? Interaktív térképen a magyarországi fizetések
A friss, decemberi KSH-adatok végre tiszta vizet öntenek a pohárba. Kiderült, hogy pontosan hogyan alakultak a hazai fizetések 2025-ben. Bár az országos átlagkereseti rangsort továbbra is a főváros dominálja – hiszen itt összpontosul a legtöbb magas hozzáadott értékű, döntéshozói pozíció –, a legújabb számok egy kifejezetten biztató trendet is megmutatnak. A Budapest és vidék közötti […]Tovább a teljes cikkre
Hosszú évek után végre kimondta a bíróság, ki hibázott a devizahiteles ügyben
A bíróság ítéletét az apa már nem érhette meg.