Másodpercek döntenek az ingatlanpiacon: ezért ad valódi előnyt az OtthonTérkép mobilapp

Az ingatlanvásárlás ma már nem csak pénz kérdése, hanem reakcióidőé is. A jó ár-érték arányú lakások és házak gyakran órák alatt eltűnnek a piacról, így nem az nyer, aki a legtovább keresgél, hanem az, aki először értesül a változásokról. Ebben segít kézzelfogható előnnyel a OtthonTérkép mobilalkalmazás.

Miért lett ennyire kritikus a gyorsaság?

Egy friss árcsökkentés akár milliókat jelenthet a végső vételárban. A probléma csak az, hogy ezek az ajánlatok nem várnak. Mire a legtöbben észreveszik őket, már el is keltek….