Otthon Starttal megvehető lakások: belvárosi befektetés, családi méret és full felújított otthon egy helyen

Otthon Starttal is finanszírozható lakásokat gyűjtöttünk össze több nagyvárosból: budapesti belvárosi befektetési lehetőség, debreceni erkélyes lakás, szegedi több szobás panel és egy teljesen felújított nyíregyházi, garázsos ingatlan is bekerült a válogatásba. Mutatjuk a legérdekesebb ajánlatokat.

Budapest VII. kerület, Király utca közelében, nappali + 4 háló, galériás különlegesség

A belváros szívében, a Király utca és a Vörösmarty utca közelében található ez a földszinti, állógalériás lakás, amelynek teljes hasznos területe 75 nm. A nappali mellett négy külön nyíló hálószoba került kialakításra, így…