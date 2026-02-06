Új építésű lakást vásárlók figyelem: Hatalmas változás az támogatott lakáshiteleknél

Az éjszaka megjelent jogszabálytervezet alapján az Otthon tart hitelt és a CSOK Pluszt már az építés során, azaz a használatbavételi megszerzése előtt is kifolyósíthatják a hiteligénylők részére. De milyen esetek lehetnek? Miért fontos ez a változás az érdeklődőknek? Alapvetően az Otthon Start hitel miatt új lendületet kaptak a lakásépítkezések, számos új projekt indult. Ez megfelel […]