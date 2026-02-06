Fordulat a magyar ingatlanpiacon: megmozdult a befektetői pénz, ilyen változásokra vártak évek óta

Valódi irányváltást hozott az elmúlt év a magyar kereskedelmi ingatlanpiacon. A hosszú ideje visszafogott, bizonytalan időszak után ismét érdemi élénkülés látszik a befektetésekben, ami nemcsak a számokban, hanem a befektetői stratégiák átalakulásában is megjelenik. A piac 2024-es mélypontját követően 2025 már egyértelműen a korrekció és az újrapozícionálás éve lett – olvashatjuk a Portfolio oldalán.

A Colliers sajtótájékoztatóján bemutatott elemzés szerint – amelyet Zelles-Görgey Balázs, a vállalat Capital Markets üzletágának vezetője ismertetett – a tavalyi teljes befektetési volumen elérte a 881…