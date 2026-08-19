Ősztől tízezreket spórolhatnak a magyar háztartások? Hatalmas változás jön a tűzifa árában
Már szeptemberben érezhető lehet a változás a tűzifát vásárló háztartások számára: 27 százalékról 5 százalékra csökkenhet a tűzifa áfája. A döntés több százezer, fával fűtő család kiadásait mérsékelheti, de az korántsem biztos, hogy a teljes adócsökkentés megjelenik majd az árakban. A GKI Gazdaságkutató számításai szerint egy kizárólag fával fűtő háztartás akár évi 24 ezer forintot is megtakaríthat. Közben a tűzifa ára már így is több mint 12 százalékkal emelkedett 2024 eleje óta – olvashatjuk a Pénzcentrum cikkében.
Szeptemberben jöhet a…Tovább a teljes cikkre
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