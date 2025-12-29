Összeülnek a szakértők: így lehetne megfizethetőbb lakhatást építeni Magyarországon
Miközben az ingatlanárak az elmúlt tíz évben közel a négyszeresükre emelkedtek, a lakbérek pedig egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a fizetésekből, a megfizethető lakhatás kérdése mára megkerülhetetlenné vált Magyarországon. Nemcsak társadalmi, hanem gazdasági és várospolitikai szempontból is kritikus ponthoz érkeztünk – derül ki a Magyar Építők cikkéből.
Erre az égető kérdésre keresi a választ a Kortárs Építészeti Központ (KÉK) évadnyitó eseménye, ahol kivételes módon az építőipar csúcsvezetői és a lakhatási válságot kutató szakértők ülnek egy asztalhoz. A Trust Your Architect!…Tovább a teljes cikkre
